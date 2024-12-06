سليانة: استعراض أبرز إشكاليات القطاع الصحّي بالجهة والنظر في سبل حلحلتها

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خصّص المجلس الجهوي للصحة بسليانة اجتماعه المنعقد، اليوم الجمعة، بمقر الولاية، لعرض أبرز الإشكاليات بعدد من المؤسسات الصحية بالجهة، والنظر في سبل حلحلتها، فضلا عن متابعة عدد من المشاريع المنجزة.



وذكر عضو مجلس النواب، محمد الهادي العلاني، في تصريح لصحفية "وات"، بالنقص المسجل في عدد الأطباء سواء بالمستشفى الجهوي بسليانة أو بالمستشفيات المحلية على غرار المستشفى المحلي بمكثر الذي يضم حاليا 3 أطباء عامين بعد أن كان يضم 9 أطباء.

وأشار إلى الاكتظاظ والضغط اللذان يعاني منهما المستشفى الجهوي بسليانة نتيجة طاقة استيعابه المحدودة والتي لا تكفي متساكني كافة المعتمديات، فضلا عن صعوبة تحويل المرضى، بما يستوجب التسريع في إنجاز المستشفى الجهوي صنف"ب" بمكثر لتخفيف الضغط على المستشفى الجهوي، مقترحا، في هذا الإطار، إنجاز مستشفى جهوي شمال ولاية سليانة.



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من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوسف البرقاوي، إن ولاية سليانة تعاني من جملة من الاشكاليات الصحية بما في ذلك تهرؤ البنية التحتية، وغياب أطباء الاختصاص، وغياب التجهيزات، ودعا وزير الصحة بالمناسبة إلى القيام بزيارة ميدانية للإطلاع على الواقع الصحي بالجهة.

بدوره، طالب الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل، عبد الستار المناعي، وزارة الصحة بتوفير أطباء في اختصاص أمراض النساء والتوليد، واختصاص الحلق والأنف والحنجرة، واختصاص العظام، وخاصة توفير طبيب مختص لقراءة صور آلة المفراس وإعداد تقاريرها، مؤكدا أن هذه المطالب قديمة وتنتظر التفات السلط المركزية إلى الجهة من أجل تحقيقها وتمكين متساكنيها في حقّهم الصحة كسائر الولايات، وفق تعبيره.

وكشف تقرير صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بسليانة، تحصلت صحفية"وات" على نسخة منه، أن الجهة تضم 25 طبيب اختصاص، و81 طبيبا عاما، و21 طبيب أسنان، و14 صيدليّا، و969 إطارا شبه طبي.

وبلغت عدد عيادات طب العام لسنة 2023، وفق ذات التقرير، 275274 عيادة، و76066 عيادة طبية مختصة، و20753 عيادة في الأمراض المزمنة، و53079 عيادة في طب الأسنان، فضلا عن 208899 عيادة في الطب الاستعجالي، وفق التقرير ذاته.