وزير السياحة يؤكد ضرورة استثمار المهرجان الدولي للصحراء بدوز للترويج لتونس وللصحراء

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-أكد وزير السياحة سيفان تقية، على حسن استثمار الدورة 56 للمهرجان الدولي للصحراء في الترويج للجهة وللوجهة التونسية عموما وكذلك في تنشيط الحركية بالمنطقة.



واستقبل تقية ، الجمعة، والي قبلي معز العبيدي والهيئة المديرة لجمعية المهرجان الدولي للصحراء بدوز وذلك في إطار استعداد الجهة للحدث الذي ينتظم بدوز من 26 إلى 29 ديسمبر 2024 وفق بلاغ اصدرته وزارة السياحة الجمعة.





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واستعرض المشاركون في الاجتماع اهم مكونات المهرجان التي ستراوح بين الجانب الاحتفالي والثقافي وتثمين ما تزخر به الجهة من مقومات طبيعية وتراث مادي ولامادي وصناعات تقليدية.



وأكد أعضاء الهيئة المديرة حرصهم على تقديم مضمون يتماشى وخصوصيات الجهة التي تتميز بصحراء متميزة وبثراء ثقافي وحضاري خاصة وان المهرجان سيساهم في خلق حركية اقتصادية كبرى.



وأكد تقية خلال اللقاء، أهمية ودور مثل هذه المهرجات في المساهمة في تنمية السياحة الصحراوية وأن وزارة السياحة تعمل على تدعيم هذه التظاهرات الهادفة إلى تطوير السياحة الصحراوية.





ولاحظ والي قبلي معز العبيدي أنه سيتم إيلاء كل الحرص ليكون برنامج هذه الدورة من المهرجان متميزا ومتناغما مع تطلعات زواره وضيوفها