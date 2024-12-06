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مركزالفحص الفني ومعاينة العربات الجديد بولاية سليانة يدخل حيز الاستغلال انطلاقا من 16 ديسمبر 2024

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Decembre 2024 - 13:45 قراءة: 0 د, 21 ث
      
يدخل مركز الفحص الفني ومعاينة العربات الجديد بولاية سليانة حيز الاستغلال انطلاقا من الاثنين 16 ديسمبر 2024 ، وفق بلاغ للوكالة الفنية للنقل البري، الجمعة.

ويعوض المركز الجديد (الذي تم احداثه على الطريق الوطنية عدد 4 )، مركز الفحص الفني القديم.

...

ودعت الوكالة، في ذات البلاغ، اصحاب العربات الذين قاموا بحجز موعد لاجراء الفحص الفني او الذين يرغبون في اجراء عمليات معاينة، الى عرض عرباتهم ابتداء من التاريخ المذكور بالمركز الجديد.


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