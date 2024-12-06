مركزالفحص الفني ومعاينة العربات الجديد بولاية سليانة يدخل حيز الاستغلال انطلاقا من 16 ديسمبر 2024

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يدخل مركز الفحص الفني ومعاينة العربات الجديد بولاية سليانة حيز الاستغلال انطلاقا من الاثنين 16 ديسمبر 2024 ، وفق بلاغ للوكالة الفنية للنقل البري، الجمعة.



ويعوض المركز الجديد (الذي تم احداثه على الطريق الوطنية عدد 4 )، مركز الفحص الفني القديم.





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ودعت الوكالة، في ذات البلاغ، اصحاب العربات الذين قاموا بحجز موعد لاجراء الفحص الفني او الذين يرغبون في اجراء عمليات معاينة، الى عرض عرباتهم ابتداء من التاريخ المذكور بالمركز الجديد.