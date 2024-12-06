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الخزينة العامّة تتمكن من تحصيل 1،345 مليار دينار في إطار القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Decembre 2024 - 12:24 قراءة: 0 د, 12 ث
      
نجحت الخزينة العامّة من تحصيل قيمة 1،345 مليار دينار في إطار إطلاق القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024. وتجاوزت هذه القيمة، تلك التّي تمّ تحديدها عند إطلاق القسط،في حدود 0،720 مليار دينار، أي بمعدل استجابة قدّر ب187 بالمائة.



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