الخزينة العامّة تتمكن من تحصيل 1،345 مليار دينار في إطار القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني

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نجحت الخزينة العامّة من تحصيل قيمة 1،345 مليار دينار في إطار إطلاق القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024. وتجاوزت هذه القيمة، تلك التّي تمّ تحديدها عند إطلاق القسط،في حدود 0،720 مليار دينار، أي بمعدل استجابة قدّر ب187 بالمائة.



