الرابطة 2 - بعث بوحجلة يتعاقد مع المدرب مراد السبعي

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تعاقد نادي البعث الرياضي ببوحجلة المنتمي الى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مع المدرب مراد السبعي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلفا للسعد الشريطي.



ومن جهة اخرى، يدخل الفريق بداية من اليوم الجمعة والى غاية صباح يوم الاحد في تربص مغلق بمدينة المنستير استعدادا لمباراته امام مضيفه شبيبة القيروان لحساب الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.

وبعد مرور سبع جولات، يحتل بعث بوحجلة المركز الثامن برصيد 8 نقاط ضمن المجموعة الثانية.



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