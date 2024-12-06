بنزرت: تزويد وحدتي تعليب الزيوت النباتية بكمية 88 طنا من الزيت

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افاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي انه تمت إعادة تزويد وحدتي تعليب الزيوت النباتية بولاية بنزرت بكمية 88 طنا من الزيت النباتي اي ما يعادل 96578 لترا بعد أن توقفت منذ يوم 09 نوفمبر الماضي.



واضاف المصدر ذاته لصحفي "وات" انه تم مباشرة في إطار العمل على تأمين تزويد السوق بمختلف المواد والمنتوجات الأساسية والمدعمة، الشروع منذ امس الخميس في ترويج كميات الزيت لدى تجار الجملة وتجار التفصيل للمواد الغذائية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية والاحياء الشعبية بمختلف معتمديات الولاية ال14 .





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وبلغت كمية الزيت المدعم المروجة خلال يوم امس، اكثر من 44040 لترا بمعتمديات منزل جميل وبنزرت الشمالية وراس الجبل والعالية وغار الملح ومنزل بورقيبة واوتيك وماطر وغزالة وسجنان وجومين.

وبين ان عملية التزويد ستتواصل بنسق اسرع لتشمل جميع مناطق الولاية، بما يمكّن من تغطية اغلب الحاجيات الاستهلاكية لمتساكني الولاية.