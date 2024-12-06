صدور أحكام سجنية تراوحت بين بقيّة العمر و 20 عاما و4 سنوات في حق المتهمين في القضيّة الإرهابية "خليّة سجنان"

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قضت الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الخميس، في القضيّة الإرهابيّة المعروفة إعلاميّا ب "خليّة سجنان"، بأحكام سجنية تراوحت بين السّجن بقيّة العمر و20 عاما و4 سنوات، في حقّ 21 متّهما موقوفا و4 آخرين في حالة سراح.



وأوضح النّاطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطّرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ العقوبات تمثلت في السّجن بقيّة العمر و20 عاما في حق متّهم واحد، والسّجن مدّة 4 سنوات في حق ثلاثة متهمين، والسجن 8 سنوات في حق متهمين اثنين، و10 سنوات في حق خمسة متهمين، و12 عاما في حق متهم واحد، و14 عاما في حق متهم واحد، و16 عاما في حق ثلاثة متهمين، و18 عاما في حق خمسة متهمين، و20 عاما في حق أربعة متهمين، بالاضافة الى الحكم عليهم جميعا بالمراقبة الإدارية مدة خمس سنوات.





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وتعود أطوار القضية الإرهابيّة "خليّة سجنان" إلى أواخر شهر جويلية 2015، حيث تمكّنت قوات أمنية في مدينتي سجنان ومنزل بورقيبة (ولاية بنزرت) من القبض والقضاء على "عناصر إرهابية كانت تعدّ لمخطط إرهابي يرمي الى استهداف مناطق حسّاسة في تلك الولاية"، وفق ما ذكرته أنذاك وزارة الداخلية.



وقد تم إلقاء القبض على عدد من عناصر الخليّة وقتل آخرين، بالإضافة إلى ضبط قطع سلاح ومتفجرات وذخائر. ووُجهت للمتهمين جرائم تعلقت بالانضمام إلى تنظيم إرهابي وتوفير أسلحة ومتفجرات ومكان لإيواء عناصر إرهابية، وكذلك التآمر الواقع لارتكاب اعتداء على أمن الدولة الداخلي.