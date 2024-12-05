دراسة لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز "كوثر" تكشف عن ضعف معالجة الإعلام التونسي لقضايا السكان والتنمية

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كشفت دراسة أنجزها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" عن وجود ضعف في معالجة الإعلام التونسي لقضايا السكان والتنمية.





وتم الكشف عن نتائج هذه الدراسة خلال ورشة عمل انتظمت اليوم الخميس بمقر مركز "كوثر" بتونس بحضور مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس ريم الفيالي ومديرة اكاديمية التدريب بمركز "كوثر" اعتدال المجبري وممثلين عن المعهد الوطني للصحة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام.



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وأكدت الدراسة أن التناول الإعلامي لهذه القضايا يظل في الغالب مناسباتيا وغير منتظم، مع غياب واضح للتعمق والتحليل في إنتاج المضامين، مما يعكس فجوة بين أولويات التنمية والواقع الإعلامي.

واستندت الدراسة إلى استبيان شمل 191 صحفيا وصحفية من مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية والمسموعة والمرئية في تونس، إلى جانب مقابلات معمقة مع صحفيين يشغلون مسؤوليات في دوائر التحرير.

وقد أظهرت النتائج أن 73 بالمائة من الصحفيين يتناولون قضايا السكان والتنمية بشكل عرضي فقط، بينما ينتج أكثر من نصفهم أقل من خمس مواد صحفية سنويًا حول هذه المواضيع.

وأبرزت الدراسة أيضا نقصا واضحا في المعرفة والمهارات اللازمة لإعداد محتوى إعلامي عميق وهادف حول هذه القضايا. وأرجعت ذلك إلى أسباب مختلفة، من بينها نقص التدريب وضعف الاهتمام المؤسسي داخل غرف التحرير.

كما أشار 76 بالمائة من الصحفيين إلى أن مؤسساتهم الإعلامية لا تعطي قضايا السكان والتنمية الاهتمام الكافي، حيث تبقى تغطيتها مقتصرة على المناسبات أو الأحداث الخاصة.

وبيّنت الدراسة أن ضعف التغطية الإعلامية يعود إلى نقص الخبرة والمعرفة في قضايا التنمية والسكان، فضلا عن تأثير الخيارات التحريرية والخطوط العامة التي تفرضها إدارات المؤسسات الإعلامية.

ووفقًا للنتائج، فإن الصحفيين غالبًا ما يفتقرون إلى الأدوات والآليات الكفيلة بمساعدتهم على إنتاج مضامين إعلامية معمقة ومتواترة حول المواضيع التنموية.

وكشفت الدراسة أن معرفة الصحفيين بطبيعة عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان محدودة، إذ يختزلونه في قضايا الصحة الإنجابية والجنسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بينما تغيب عنهم موضوعات أخرى ذات أهمية مثل السياسات السكانية وحقوق الشباب وتعزيز المساواة بين الجنسين.

ومن بين القضايا التي أكد الصحفيون المستجوبون أهميتها في التغطيات الإعلامية، جاءت قضايا الشباب وحقوقهم في المرتبة الأولى، تليها مواضيع مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ثم قضايا الصحة الإنجابية والجنسية، بينما جاءت القضايا السكانية في المرتبة الأخيرة.

وأظهرت الدراسة أن الصحفيين يعتمدون بشكل كبير على التقارير الدولية والإقليمية والمصادر المتاحة عبر الإنترنت لإنتاج مضامين إعلامية، بينما يحتل صندوق الأمم المتحدة للسكان المرتبة التاسعة كمصدر معلومات، بعد منظمات المجتمع المدني ووزارة الأسرة والمعهد الوطني للإحصاء ووزارة الصحة، مما يشير إلى ضرورة تعزيز الصندوق لحضوره كمصدر موثوق للمعلومات، وفق الدراسة.

وقدمت الدراسة عددًا من التوصيات العملية لتحسين أداء الإعلام التونسي في تغطية هذه القضايا منها تعزيز التعاون بين الصندوق ووسائل الإعلام وتنظيم تدريبات مكثفة وورش عمل لتعزيز المهارات والمعارف المتعلقة بالقضايا السكانية والتنموية وتحسين تعريف الصحفيين بمهام الصندوق وبرامجه.

كما أوصت بعقد لقاءات دورية لتعزيز التفاهم المشترك وإعداد دليل يشمل أهم المواضيع التي يعمل عليها الصندوق لتوجيه الصحفيين في إنتاج مضامين إعلامية دقيقة وهادفة وتنظيم مسابقات صحفية وتشجيع الصحفيين على إنتاج أعمال معمقة واستقصائية حول القضايا التنموية من خلال منح جوائز تحفيزية وتنظيم زيارات ميدانية للصحفيين للاطلاع على تدخلات الصندوق وأنشطته، ما يعزز فهمهم للقضايا ويسهم في تقديم معالجة إعلامية أكثر شمولًا.

وأشارت الدراسة إلى أهمية تطوير شراكات مستدامة بين الإعلام وصندوق الأمم المتحدة للسكان لبناء ثقافة إعلامية تدعم الحقوق والمبادئ التنموية، مثل الصحة الإنجابية والجنسية، والمساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، والقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأكدت أن الإعلام يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في رفع مستوى الوعي العام بمثل هذه القضايا، ما يسهم في تحفيز النقاش المجتمعي وصنع السياسات المستنيرة.

ويمثل هذا التشخيص خطوة أولى ضمن خطة عمل أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس منذ عام 2022، وتهدف إلى مرافقة الصحفيين ودعمهم لإنتاج محتوى إعلامي يعزز التنمية المستدامة. ومع تزايد التحديات التي تواجه قضايا السكان والتنمية، بات من الضروري أن يتبنى الإعلام دورًا أكثر فاعلية في تسليط الضوء على هذه المواضيع وخلق نقاش واسع حولها.

ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على تعزيز الصحة الإنجابية والجنسية، ودعم حقوق الفتيات والنساء والشباب، ومناهضةالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتمكين الفئات المهمشة، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة الوطنية المتعلقة بالمعطيات الديمغرافية، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.