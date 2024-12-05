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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Decembre 2024 - 20:19 قراءة: 0 د, 33 ث
      
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، صباح هذا اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، بكل من خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، على ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين حياة المواطنين في كل مجال سواء في أمنهم أو في معاشهم بتفكيك الشبكات بشتى أنواعها.

كما أكد رئيس الجمهورية على دور الولاة والمعتمدين في العمل من أجل ايجاد حلول للمواطنين، مُركّزا خاصة على ضرورة اختيار المسؤولين بناء على انخراطهم في معركة التحرّر الوطني. فالمقياس الأول في الاختيار هو استبطان كل مسؤول أن تونس تعيش مرحلة جديدة في تاريخها يصنعه المناضلون الصادقون الأحرار المعتزّون بالانتماء لوطنهم ويُؤثِرونه على أنفسهم بالبذل والعطاء دون حدود.


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