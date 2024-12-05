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كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يتحادث مع سفير بنغلاديش لدى تونس

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Decembre 2024 - 18:54 قراءة: 0 د, 44 ث
      
دعا كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، خلال لقائه اليوم الخميس بمقر الوزراة، مع سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى تونس مع الإقامة بطرابلس أبو الحسنات محمد خير البشر، إلى ارساء آلية للمشاورات السياسية، على مستوى وزارتي شؤون الخارجية بالبلدين، لإثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية والنهوض بالمبادلات التجارية، وتطوير الشراكة في العديد من القطاعات الواعدة مثل النسيج.

كما أكد كاتب الدولة خلال اللقاء، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تدعيم التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثمنا مستوى التنسيق والتشاور المتواصل بين تونس وبنغلاديش صلب منظّمة الأمم المتّحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن أهم القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

...

من جانبه، أشاد السفير البنغالي بروابط الصداقة والتعاون المتميزة القائمة بين تونس وبنغلاديش، معربا عن عزم بلاده العمل على تطوير العلاقات الثنائية في العديد من المجالات والقطاعات، خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.


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