البنك المركزي: النتيجة الصافية للبنوك الاسلامية ترتفع بنسبة 1ر11 بالمائة سنة 2023

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6751db970aa9f3.09261205_plnfgmkjoqhie.jpg width=100 align=left border=0>

ارتفعت النتيجة الصافية لسبعة بنوك اسلامية في تونس بنسبة 1ر11 بالمائة سنة 2023، مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 140 مليون دينار، وفق ما أكده البنك المركزي، الخميس.



وأكد البنك المركزي، في النسخة 13 لتقريره السنوي حول الرقابة المصرفية لسنة 2023، تطور الناتج البنكي الصافي للبنوك الاسلامية بنسبة 1ر10 بالمائة، سنة 2023، مقابل 2ر7 بالمائة في 2022.





...



وواصلت مؤشرات مردودية هذه البنوك في التحسن اذ تطور حجم مساهمتها في السوق بالنسبة للقروض بنحو 6ر0 نقاط لتبلغ نسبة 4ر7 بالمائة.



وتطورت، ايضا، مردوية الأصول والودائع بـ2ر0 نقاط لتناهز على التوالي نسبتي 9ر6 و8 بالمائة.

وبلغت ايرادات الاستغلال لهذه البنوك سنة 2023 ماقيمته 518 8 مليون دينار، لتعرف بذلك زيادة بنسبة 2ر10 بالمائة (مقابل 5ر4 بالمائة سنة 2022).



وناهزت محفظة القروض للبنوك الاسلامية 7943 مليون دينار خلال سنة 2023 والتي تتكون اساسا من عمليات المرابحة بنسبة 5ر71 بالمائة والاجارة بنسبة 5ر15 بالمائة.



واشار التقرير الى تطور موارد استغلال البنوك التي توفر خدمات المالية الاسلامية في تونس بنسبة 4ر9 بالمائة لتصل الى 8415 مليون دينار، موفى سنة 2023، منها ودائع بقيمة 313 8 مليون دينار (مقابل 7604 مليون دينار سنة 2022).



ولم تشهد هيكلة الودائع لدى البنوك الاسلامية اي تغيير فهي تتكون من 1ر44 بالمائة من حسابات الادخار و6ر31 بالمائة من الحسابات الجارية 2ر22 بالمائة من الودائع التشاركية.



وارتفع قائم القروض المصنفة لهذه البنوك بنسبة 1ر9 بالمائة ليبلغ 577 مليون دينار سنة 2023 مقابل شبه استقرار سنة 2022.