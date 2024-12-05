المنستير: التأكيد خلال ملتقى شمال إفريقيا للسلامة على ضرورة الدمج بين تكنولوجيات المعلومات والتكنولوجيات التشغيلية للتوقي من الهجمات السيبرنية

وأوضح بن مرزو، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ هذا الملتقى هو الأوّل من نوعه من حيث التطرق إلى التكنولوجيا التشغيلية لأهميتها في الوقت الراهن، حيث أصبحت خطوط الإنتاج مرتبطة بالانترنات وهو ما يمثل ثغرة كبيرة يمكن أنّ يستغلها "الهاكرز" لشن هجمات سيبرنية والتحكم في سلاسل الإنتاج وإحداث خسائر كبيرة قد تصل إلى خسائر بشرية (مثال: اختراق مصنع لصنع الأدوية وتغيير تركيبة الأدوية).

وتطرق المسؤول بمؤسسة "فوتينات"، كمال بوليمان، خلال افتتاح أشغال هذا الملتقى إلى أهمية الحماية الإستباقية للنسيج الصناعي من الهجمات والجرائم السيبرنية التي أصبحت معقدة ومتعدة مع تطور المنظومات الإعلامية، والاستعداد لذلك عبر اعتماد التقارب والدمج بين تكنولوجيات المعلوماتية والتكنولوجيات التشغيلية، وباعتماد الممارسات السليمة والالتزام، واستعمال الحلول المتاحة من تقنيات مناسبة والعمل مع المختصين في السلامة المعلوماتية والشبكات.وأضاف أنّه لا بّد للمؤسسة، بعد توفير الحماية، من اليقظة والمراقبة المستمرة من خلال تركيز منظومة تسمح باكتشاف أية عملية اختراق وتحديدها بدقة عبر التركيز على التحليل السلوكي حتى يتسنّى التدخل مباشرة.من جهتها، أوضحت مديرة سلامة النظام المعلوماتي بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، علية غنية، لوكالة "وات"، أنّ الحديث عن الدمج بين تكنولوجيات المعلومات والتكنولوجيات التشغيلية يعني الدمج بين المعطيات والبنى التحتية والموارد البشرية وبالتالي توسعة إمكانية الهجمات، بما يحتم اعتماد مقاربة استباقية في مجال الحماية السيبرنية، من ذلك التأكد من الحماية على مستوى المزود باعتبار أنّه يمكن استغلال أي ثغرة لدى أي طرف للولوج إلى النظام المعلوماتي لأي مؤسسة.وأكّدت أنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز هي أوّل شركة تقوم بالتدقيق للسلامة طبقا لقانون السلامة المعلوماتية عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023.ويشمل برنامج الملتقى لقاءات حوارية وعدّة ورشات حية حول منصة فورتينات للسلامة المعلوماتية لتحقيق التقارب بين تكنولوجيات المعلومات والتكنولوجيات التشغيلية، وكيفية حماية المنافذ الهشة عبر تقنية "بام"، وكيفية بناء حماية أقوى بفضل التجربة، وإدماج السلامة السيبرنية في تجهيزات الحماية الجماعية في دورة حياة المشروع، وحوكمة سلامة التكنولجيات التشغيلية وتحديد الأدوار والمسؤوليات لحماية الأنظمة الصناعية، وتقوية البنية التحتية للشبكات قبل الانخراط في الصناعية 4.0.ويهدف هذا الملتقى إلى التشجيع على التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، وتبادل أفضل التجارب في مجال التصدي للهجمات السيبرنية لدعم السلامة المعلوماتية وتنمية الاستقرار والسلم والتنمية بشمال إفريقيا.وينتظر أن يسمح هذا الملتقى بإرساء علاقات شراكة قوية لرفع تحديات السلامة المعلوماتية المعقدة التي تواجهها منطقة شمال أفريقيا.