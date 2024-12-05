مختص في علم الاجتماع يؤكد الحاجة لدعم الجمعيات التطوعية حتى يتسنى تشريك المواطنين في العمل التطوعي

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أعتبر المختص في علم الاجتماع محمد الناكوع، اليوم الخميس، أن تونس بحاجة لتوفير الدعم المالي لفائدة الجمعيات التي تعمل في المجال التطوعي حتى يتسنى لها المشاركة في المشاريع الوطنية ودعم العمل التطوعي لفائدة المواطنين والناشئة.



وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بمناسبة احتفاء تونس باليوم العالمي للمتطوعين الموافق لـ5 ديسمبر من كل سنة تحت موضوع "التطوع المتنوع يقوي المجتمعات"، أن أغلب الجمعيات التطوعية في تونس تعيش ضعفا في مواردها المالية مما يعيقها على اتمام أنشطتها التطوعية وتشريك المواطنين فيها.





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ولفت الى أن ثقافة التطوع كانت موجودة بقوة لدى المواطنين في تونس منذ بداية القرن العشرين إلا أنها تراجعت منذ عقود بسبب تغير تركيبة العائلة التونسية والقطيعة مع الاجيال وحركات الهجرة والنزوح التي تجبر الاسر على ترك الجدة والجد والعيش منفردين مع أبنائهم وبالتالي لا تتعلم الناشئة قيم التضامن والتطوع.



وقال "لاحظنا عزوفا لدى المواطنين التونسيين على الانخراط في العمل الجمعياتي التطوعي وتعليمه لابنائهم" مشيرا الى أن التضامن والتطوع يعتمد بالاساس على التنشئة الاجتماعية وتبدأ في المدرسة بطرق بسيطة وتتوسع في المدرسة.



وأعتبر أنه بات من الضروري ايجاد برامج تربوية في علاقة بالعمل التطوعي تكون محفزة وذات قيمة اضافية وتشريك الجمعيات في تأطير الاسر على قيم التضامن والتطوع، مضيفا أن البناء هو بناء مشترك بين المجال السياسي والاجتماعي والتربوي.



يذكر أن الاحتفاء باليوم العالمي للمتطوعين المواق لـ5 ديسمبر من سنة جاء بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985. وهو يوم يتم فيه الاعتراف بالمتطوعين وتعزيز روح التطوع على المستويات المحلية والوطنية والدولية .