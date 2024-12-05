زغوان / رصد حوالي 7 ملايين دينار لإنجاز مشاريع رياضية وشبابية خلال السنة المقبلة

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رصدت وزارة الشباب والرياضة اعتمادا بقيمة تقارب 7 ملايين دينار لإنجاز مشاريع في قطاعي الشباب والرياضة بولاية زغوان خلال السنة المقبلة منها مشاريع جديدة وأخرى معطلة ومدرجة بميزانيات السنوات السابقة

وقد ذكر مصدر من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة لـ"وات" أن المشاريع المبرمجة للإنجاز انطلاقا من الثلاثي الأول لسنة 2025 ستشمل إعادة تعشيب وتهيئة الملعب المعشب بزغوان الذي تعرضت تجهيزاته وأرضيته إلى النهب والتخريب قبل استغلاله وهو مشروع منجز منذ سنة 2009 بقيمة مالية فاقت مليون دينار، حامت حوله شبهات فساد آنذاك ، وقد رصدت له وزارة الإشراف اعتمادا بقيمة 1 فاصل3 مليون دينار وبلدية زغوان 300 ألف دينار لإعادة تعشيب الأرضية وتهيئة حجرات الملابس وتجهيزها إلى جانب تجديد شبكة المياه والإنارة وبعض الأشغال الأخرى المتعلقة بالصيانة ونظافة محيط الملعب.

وأضاف المصدر أن قطاع الرياضة سيشهد أيضا إحداث قاعة للرياضات الجماعية بالزريبة وهو مشروع مبرمج منذ سنة 2014 بكلفة أشغال قدرت بثلاثة ملايين دينار، وملعب معشب لكرة القدم بمساحة صغيرة بمنطقة سيدي ناجي بالناظور بكلفة 300 ألف دينار

أما المشاريع المبرمجة في القطاع الشبابي وفق ذات المصدر فتتعلق بإحداث دار شباب بالزريبة قرية بكلفة أنجاز قدرت بـ1 فاصل4 مليون دينار، وصيانة دور الشباب بكل من الزريبة وصواف والناظور وسيدي ناجي بقيمة أشغال تقدر بحوالي 700 ألف دينار



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