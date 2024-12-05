سوسة: فتح تحقيق عدلي وبحث إداري لتحديد المسؤوليات في حادثة هروب ثور من المسلخ البلدي بسوسة

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أفاد والي سوسة، سفيان التنفوري، بأنه تم فتح تحقيق عدلي في حادثة هروب ثور من المسلخ البلدي بسوسة، صباح اليوم الخميس، ووصوله الى وسط المدينة وإلحاقه اضرارا بدنية برجل وامرأة.

وأذن الوالي بفتح بحث اداري في كيفية هروب الثور وتحميل المسؤوليات للمقصرين، وبمده بتقرير مفصل استنادا لما ستثبته كاميرا المراقبة وحيثيات الحادثة.

وعاين الوالي، بالمناسبة، غياب عنصر النظافة داخل المسلخ البلدي وفي محيطه الخارجي، مشددا، في هذا الصدد، على ضرورة الإسراع بالتدخل الفوري في انتظار تنفيذ البرنامج المقرر لتهيئة المسلخ.

وحسب شهود عيان، فقد فرّ ثور هائج من المسلخ البلدي بسوسة في ساعة مبكرة من صباح اليوم وتمكن من الوصول الى وسط مدينة سوسة، حيث تعذرت السيطرة عليه في البداية قبل ان يتم التنسيق مع المصالح المختصة لقنصه وذبحه مباشرة.



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