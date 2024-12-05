البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الرابعة عشر
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور يوم السبت القادم 7 ديسمبر الجاري :
السبت 7 ديسمبر 2024
في القاعة الأولمبية بسوسة (س16)
السبت 7 ديسمبر 2024
في القاعة الأولمبية بسوسة (س16)
النجم الساحلي - شبيبة المنازه
في قاعة خواجة بالهدية (س16)
نادي كرة السلة بالمهدية - الاتحاد المنستيري
في قاعة بوهيمة رادس (س17 و30)
النجم الرادسي - النادي الافريقي
في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (س17 و30)
شبيبة القيروان - اتحاد الأنصار
في قاعة قرمبالية (س17 و30)
الدالية الرياضية - نجم حلق الوادي
الترتيب
1/ شبيبة القيروان 24 13
-/ الاتحاد المنستيري 24 13
-/ النادي الافريقي 24 13
4/ النجم الساحلي 22 13
5/ الدالية الرياضية بقرمبالية 19 13
6/ اتحاد الانصار 18 13
-/ نجم حلق الوادى 18 13
8/ شبيبة المنازه 17 13
9/نادي كرة السلة بالمهدية 15 13
10/النجم الرادسي 14 13
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