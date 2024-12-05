البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الرابعة عشر

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور يوم السبت القادم 7 ديسمبر الجاري :



السبت 7 ديسمبر 2024

في القاعة الأولمبية بسوسة (س16)



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النجم الساحلي - شبيبة المنازه

في قاعة خواجة بالهدية (س16)

نادي كرة السلة بالمهدية - الاتحاد المنستيري

في قاعة بوهيمة رادس (س17 و30)

النجم الرادسي - النادي الافريقي

في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (س17 و30)

شبيبة القيروان - اتحاد الأنصار

في قاعة قرمبالية (س17 و30)

الدالية الرياضية - نجم حلق الوادي



الترتيب

1/ شبيبة القيروان 24 13

-/ الاتحاد المنستيري 24 13

-/ النادي الافريقي 24 13

4/ النجم الساحلي 22 13

5/ الدالية الرياضية بقرمبالية 19 13

6/ اتحاد الانصار 18 13

-/ نجم حلق الوادى 18 13

8/ شبيبة المنازه 17 13

9/نادي كرة السلة بالمهدية 15 13

10/النجم الرادسي 14 13

