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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الرابعة عشر

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Decembre 2024 - 13:18 قراءة: 0 د, 42 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور يوم السبت القادم 7 ديسمبر الجاري :

السبت 7 ديسمبر 2024
في القاعة الأولمبية بسوسة (س16)
...

النجم الساحلي - شبيبة المنازه
في قاعة خواجة بالهدية (س16)
نادي كرة السلة بالمهدية - الاتحاد المنستيري
في قاعة بوهيمة رادس (س17 و30)
النجم الرادسي - النادي الافريقي
في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (س17 و30)
شبيبة القيروان - اتحاد الأنصار
في قاعة قرمبالية (س17 و30)
الدالية الرياضية - نجم حلق الوادي

الترتيب
1/ شبيبة القيروان                 24        13
-/ الاتحاد المنستيري            24        13
-/ النادي الافريقي                24        13
4/ النجم الساحلي                 22        13
5/ الدالية الرياضية بقرمبالية  19        13
6/ اتحاد الانصار                18        13
-/ نجم حلق الوادى              18        13
8/ شبيبة المنازه                 17        13
9/نادي كرة السلة بالمهدية   15         13
10/النجم الرادسي              14         13


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