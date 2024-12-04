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وزيرة الشؤون الثقافية توصي بضرورة الاستعداد الكامل لمهرجان الأغنية التونسية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Decembre 2024 - 21:55 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اجتمعت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي اليوم الأربعاء بمدير الدورة 23 لمهرجان الأغنية الطاهر القيزاني، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.

وأوصت الوزيرة بضرورة الاستعداد على أكمل وجه لتنظيم هذه التظاهرة العريقة وذلك من خلال التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة وتوحيد الجهود بهدف تثمين الأغنية التونسية والارتقاء بها ودفعها نحو مزيد الإنتاج وكذلك التعريف بالطاقات الشابة.

...

كما دعت للعمل على إشعاع هذه التظاهرة على المستوى الوطني والعربي كي تكون المنبر الحقيقي للفن التونسي الأصيل.

وتنتظم الدّورة 23 لمهرجان الأغنية التونسية في الفترة الفاصلة بين 8 و11 مارس 2025 تحت شعار «تونس تغني».


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