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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة 13): النتائج والترتيب

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Decembre 2024 - 21:37 قراءة: 0 د, 36 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثالثة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (المرحلة الاولى) التي دارت اليوم الاربعاء :

قاعة القرجاني
النادي الافريقي - الدالية الرياضية بقرمبالية 91-54
...

قاعة المنزه 7
شبيبة المنازه - النجم الرادسي 65-61
قاعة بن عمار بحلق الوادى
نجم حلق الوادي - نادي كرة السلة بالمهدية 84-83
قاعة دار شعبان الفهري
اتحاد الانصار - الاتحاد المنستيري 48-73
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان - النجم الساحلي 74-69

الترتيب
شبيبة القيروان 24 13
الاتحاد المنستيري 24 13
النادي الافريقي 24 13
النجم الساحلي 22 13
الدالية الرياضية بقرمبالية 19 13
اتحاد الانصار 18 13
نجم حلق الوادى 18 13
شبيبة المنازه 17 13
نادي كرة السلة بالمهدية 15 13
النجم الرادسي 14 13


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