بمشاركة الترجي الرياضي التونسي : منصة دازون ستبث مباريات كأس العالم للأندية 2025 مجانا

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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء إن منصة البث الرياضي دازون ستكون الناقل العالمي الحصري لكأس العالم للأندية 2025 التي سيشارك فيها 32 فريقا من بينهم الترجي الرياضي التونسي.



وقالت مجموعة البث الرياضية، التي تعد شريك بث لبطولة الدرجة الأولى الإيطالية والإسبانية والألمانية والفرنسية، إنها ستجعل جميع المباريات 63 في البطولة التي ستقام في الفترة من 15 جوان إلى 13 جويلية 2025 في الولايات المتحدة متاحة مجانا.





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وقال شاي سيجيف الرئيس التنفيذي لمنصة دازون في بيان "هذه الصفقة الرائدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم تشكل علامة فارقة في رحلة دازون لتصبح منصة الترفيه المثالية المفضلة لعشاق الرياضة في كل مكان.

"نحن سعداء بالحصول على الحقوق الحصرية لهذا الفصل الجديد في كرة القدم العالمية للأندية".

وكانت البطولة قد خاضت بحثا طويلا عن شريك بث منذ إطلاق عملية مناقصة حقوق البث في جويلية الماضي.

ومن المقرر أن تقام قرعة البطولة في ميامي غدا الخميس.