وزارة التجارة: مصالح الرقابة تتلقى خلال شهر نوفمبر المنقضي، 584 شكاية تعلقت اساسا بالبطاطا ولحوم الدواجن
تلقّت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادارات، خلال شهر نوفمبر 2024، 𝟱𝟴𝟰 شكاية عبر الخط الأخضر، تركّزت أساسًا حول تجاوزات في منتوجي البطاطا ولحوم الدواجن.
وقد أسفرت نتائج نشاط المراقبة الاقتصاديّة لشهر نوفمبر 𝟮𝟬𝟮𝟰 حسب القطاعات، عن تسجيل 𝟳𝟲𝟵𝟰 مخالفة في قطاع المنتجات الفلاحيّة والبحريّة الطّازجة و𝟮𝟮𝟲𝟴 مخالفة في قطاع المواد الغذائيّة العامّة و𝟲𝟯𝟰 مخالفة في قطاع المخابز والمطاعم والمقاهي و𝟲𝟮𝟳 مخالفة في قطاع المواد الصناعيّة المختلفة، وفق بلاغ نشرته الوزارة، الأربعاء.
وقد أسفرت نتائج نشاط المراقبة الاقتصاديّة لشهر نوفمبر 𝟮𝟬𝟮𝟰 حسب القطاعات، عن تسجيل 𝟳𝟲𝟵𝟰 مخالفة في قطاع المنتجات الفلاحيّة والبحريّة الطّازجة و𝟮𝟮𝟲𝟴 مخالفة في قطاع المواد الغذائيّة العامّة و𝟲𝟯𝟰 مخالفة في قطاع المخابز والمطاعم والمقاهي و𝟲𝟮𝟳 مخالفة في قطاع المواد الصناعيّة المختلفة، وفق بلاغ نشرته الوزارة، الأربعاء.
وافضت جهود الرقابة عن حجز كمّيات كبيرة من المواد والمنتجات، أبرزها 𝟭𝟳𝟬𝟱 أطنان من الخضر والغلال، منها 𝟮𝟯𝟴 طنّا من البطاطا، الى جابن 𝟴𝟮 طنّا من مشتقات الحبوب المدعمة.
كما شملت المحجوزات 𝟯𝟮 طنّا من لحوم الدواجن والأسماك و𝟭𝟳𝟬𝟳𝟱𝟬 بيضة و𝟭𝟰 طنّا من السكر الى جانب 𝟵𝟱𝟴𝟵 لترا من الزيت النباتي المدعم و𝟴𝟳𝟱𝟵 لترا من الحليب.
وحجزت فرق الرقابة، ايضا، 𝟯𝟵𝟬𝟬 كغ من القهوة و𝟵𝟭𝟳 طنّا من المواد العلفية و𝟯𝟭𝟴𝟴𝟬 علبة تبغ.
وافادت وزارة التجارة انها ستواصل العمليّات الرقابيّة وتعزيز آليّات الرقابة والتّدخل، بما يضمن التّصدي للتّجاوزات والممارسات المخالفة للقانون.
كما دعت جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات معاضدة لجهودها في التّصدي لكل الممارسات المخلة لشفافية المعاملات الاقتصادية عبر الرقم الأخضر 𝟴𝟬𝟭𝟬𝟬𝟭𝟵𝟭 وأرقام الإدارات الجهويّة والمركزيّة الموجودة على موقع واب الوزارة httpss://commerce.gov.tn/contact
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