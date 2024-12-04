وزارة التجارة: مصالح الرقابة تتلقى خلال شهر نوفمبر المنقضي، 584 شكاية تعلقت اساسا بالبطاطا ولحوم الدواجن

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تلقّت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادارات، خلال شهر نوفمبر 2024، 𝟱𝟴𝟰 شكاية عبر الخط الأخضر، تركّزت أساسًا حول تجاوزات في منتوجي البطاطا ولحوم الدواجن.



وقد أسفرت نتائج نشاط المراقبة الاقتصاديّة لشهر نوفمبر 𝟮𝟬𝟮𝟰 حسب القطاعات، عن تسجيل 𝟳𝟲𝟵𝟰 مخالفة في قطاع المنتجات الفلاحيّة والبحريّة الطّازجة و𝟮𝟮𝟲𝟴 مخالفة في قطاع المواد الغذائيّة العامّة و𝟲𝟯𝟰 مخالفة في قطاع المخابز والمطاعم والمقاهي و𝟲𝟮𝟳 مخالفة في قطاع المواد الصناعيّة المختلفة، وفق بلاغ نشرته الوزارة، الأربعاء.





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وافضت جهود الرقابة عن حجز كمّيات كبيرة من المواد والمنتجات، أبرزها 𝟭𝟳𝟬𝟱 أطنان من الخضر والغلال، منها 𝟮𝟯𝟴 طنّا من البطاطا، الى جابن 𝟴𝟮 طنّا من مشتقات الحبوب المدعمة.



كما شملت المحجوزات 𝟯𝟮 طنّا من لحوم الدواجن والأسماك و𝟭𝟳𝟬𝟳𝟱𝟬 بيضة و𝟭𝟰 طنّا من السكر الى جانب 𝟵𝟱𝟴𝟵 لترا من الزيت النباتي المدعم و𝟴𝟳𝟱𝟵 لترا من الحليب.



وحجزت فرق الرقابة، ايضا، 𝟯𝟵𝟬𝟬 كغ من القهوة و𝟵𝟭𝟳 طنّا من المواد العلفية و𝟯𝟭𝟴𝟴𝟬 علبة تبغ.



وافادت وزارة التجارة انها ستواصل العمليّات الرقابيّة وتعزيز آليّات الرقابة والتّدخل، بما يضمن التّصدي للتّجاوزات والممارسات المخالفة للقانون.



كما دعت جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات معاضدة لجهودها في التّصدي لكل الممارسات المخلة لشفافية المعاملات الاقتصادية عبر الرقم الأخضر 𝟴𝟬𝟭𝟬𝟬𝟭𝟵𝟭 وأرقام الإدارات الجهويّة والمركزيّة الموجودة على موقع واب الوزارة httpss://commerce.gov.tn/contact





