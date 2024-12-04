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التونسية ليلي بلخيرية تنتخب عضوا باول مكتب تنفيذي للشبكة القارية الافريقية للنساء صاحبات الأعمال

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Decembre 2024 - 18:02 قراءة: 0 د, 19 ث
      
انتخبت الشبكة القارية الافريقية للنساء صاحبات الاعمال، رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال بمنظمة الأعراف، ليلى بلخيرية جابر، عضوا لأول مكتب تنفيذي للشبكة.

وستمثل بلخيرية جابر، وفق بلاغ اصدره الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، دول منطقة شمال إفريقيا،علما وان الجلسة العامة الانتخابية للشبكة انعقدت مساء أمس الثلاثاء.

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وتشتغل ليلى بلخيرية، حاليا، نائبة رئيسة جامعة النساء صاحبات الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا.



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