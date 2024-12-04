التونسية ليلي بلخيرية تنتخب عضوا باول مكتب تنفيذي للشبكة القارية الافريقية للنساء صاحبات الأعمال

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انتخبت الشبكة القارية الافريقية للنساء صاحبات الاعمال، رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال بمنظمة الأعراف، ليلى بلخيرية جابر، عضوا لأول مكتب تنفيذي للشبكة.



وستمثل بلخيرية جابر، وفق بلاغ اصدره الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، دول منطقة شمال إفريقيا،علما وان الجلسة العامة الانتخابية للشبكة انعقدت مساء أمس الثلاثاء.





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وتشتغل ليلى بلخيرية، حاليا، نائبة رئيسة جامعة النساء صاحبات الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا.



