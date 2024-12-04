وزير الخارجيّة يتحادث مع المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذريّة

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أكد وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج محمد علي النفطي، خلال لقائه اليوم الاربعاء بمقر الوزارة، مع المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذريّة، التابعة لجامعة الدول العربية سالم حامدي، دعم تونس المتواصل لأنشطة المنظمات العربية المختصة التي تتخذ من بلادنا مقرّا لها.



كما أبرز الوزير خلال اللقاء، حرص تونس على مزيد تعزيز التعاون مع المنظمات العربية المختصة وتوفير أفضل الظروف لها، بما من شأنه أن يساهم في تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.





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كما ثمّن نشاط الهيئة ودورها الهام في توظيف الطاقة النوويّة لأغراض سلمية خدمة للتنمية في المنطقة العربية، مشيدا بالتعاون القائم بين هذه الهيئة ومختلف الهياكل التونسية.



من جانبه، قدّم المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذريّة خلال اللقاء، عرضا حول خطّة عمل الهيئة خلال الفترة القادمة، فيما يتّصل بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات المتعلقة بالموارد المائية والأمن الغذائي والطاقة والصحّة والبيئة والصناعة، والدورات التدريبية والعلمية التي تنظمها.