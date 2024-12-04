الجمعية التونسية لمكافحة السرطان تنظم يومي 6 و7 ديسمبر الجاري قافلة صحية بولاية توزر لتقصي سرطان الثدي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/norancancer.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم الجمعية التونسية لمكافحة السرطان يومي 6 و7 ديسمبر الجاري قافلة صحية بولاية توزر لتقصي سرطان الثدي، بمشاركة 15 طبيبا متطوعا، حسب عضو الجمعية، نفيسة عيداني.



وأوضحت عيداني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الثلاثاء، أن هذه القافلة الصحية ستنتظم يوم الجمعة 6 ديسمبر الجاري بالمستشفى المحلي بتمغزة والسبت 7 ديسمبر بالمستشفى الجهوي بنفطة، مشيرة إلى أن أخصائيين في التصوير بالاشعة والتحاليل المخبرية وقابلات سيشاركون في تأمين الخدمات الصحية ضمن هذه القافلة.





...



ولفتت الى أن الجمعية ستسخر بمناسبة هذه التظاهرة الصحة آلات للتصوير الثدي الشعاعي وأجهزة تحليل الدم، مضيفة أن نتائج التحاليل المخبرية والتصوير بالاشعة ستكون حينية.

وبيّنت أن الهدف من تنظيم هذه القافلة يتمثل في التشجيع على التشخيص للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقريب الخدمات من متساكني هذه الجهات، مبينة ان الجمعية تستهدف بمناسبة هذه التظاهرة الصحية 100 امرأة.

وأشارت الى أن الجمعية التي تتولى سنويا تنظيم 4 قوافل صحية على الأقل، نظمت في سنة 2024 قوافل صحية في ولايات قابس وبنزرت والقصرين وجربة بولاية مدنين.