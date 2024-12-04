بنزرت: حجز عملة اجنبية وتونسية لدى صاحب محل بمنطقة راس الجبل والنيابة العمومية تاذن بالاحتفاظ بشخصين

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تمكنت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني براس الجبل من ولاية بنزرت، من الكشف عن تورط صاحب محل لبيع الفواكه الجافة، في نشاط صرف العملة الاجنبية خارج الاطر القانونية بمحله، وفق ما افاد به مصدر امني مسؤول صحفي "وات" .



وبين المصدر نفسه، ان المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني براس الجبل، تاكدت عقب تحريات امنية دقيقة، من تعمد صاحب المحل الواقع بأحد احياء المدينة، تحويله لصرف العملة الأجنبية للعموم دون رخصة في الغرض، وتم عقب استشارة النيابة العمومية مداهمة المحل وحجز مبلغ مالي قدره 1500 اورو جميعها من فئة 50 اورو .





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كما تم عقب تفتيش محل سكنى المعني، العثور على مبلغ مالي بالعملة التونسية، قدره 42.700 الف دينار، تم اخفاؤه باحكام بخزانة بالمنزل، علاوة عن الة عد نقود، واذن ممثل النيابة العمومية ببنزرت بحجز المبالغ المالية، والاحتفاظ بصاحب المحل والعامل، من اجل "مسك عملة اجنبية دون اعلام البنك المركزي وصرفها للعموم خارج الاطر القانونية " و"مخالفة قانون الصرف".