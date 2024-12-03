مشروع قانون إلغاء المناولة، ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيري الشؤون الاجتماعية والتشغيل وكاتبة الدولة للشركات الاهلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674f6f1598e090.41970228_efkmngjqhopil.jpg width=100 align=left border=0>

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، كلا من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، وكاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله.



وتناول اللقاء، مشروع القانون المتعلق بإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن، وتبسيط الإجراءات أمام الشباب على وجه الخصوص لبعث شركات أهلية، واحتفال تونس بالذكرى 100 لإنشاء جامعة عموم العملة التونسية.





...



وشدد رئيس الدولة في علاقة بمشروع القانون المتعلق بإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن، على إعداد مشاريع النصوص وفق مقاربة جديدة وبفكر متحرر من رواسب الماضي بما يحفظ الحق في العمل بالأجر العادل والمجزي، ويحفظ أيضا حقوق من تمّ وضع حدّ لعقود عملهم واستبدالهم بآخرين. فلن تضيع حقوق العمال الجدد ولا العمال الذين تم استبدالهم، والاستقرار الاجتماعي الذي تنشده كل الدول والمجتمعات لن يتحقق إلا بناء على العدل والإنصاف، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.



وأكّد رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، على ضرورة تبسيط الإجراءات أمام الشباب على وجه الخصوص لبعث شركات أهلية ومرافقتهم لأن أحفاد من أفشلوا جمعيات التعاون الاقتصادي دخلوا على الخطّ لإفشال هذا الشكل الجديد من الشركات التي لن تعود بالنفع على المساهمين فيها فحسب بل على الوطن كله.



وذكّر رئيس الجمهورية، في بداية هذا اللقاء، بأن تونس تحتفل اليوم بالذكرى 100 لإنشاء جامعة عموم العملة التونسية التي تم إحداثها يوم 3 ديسمبر 1924 بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي قادها الزعيم محمد علي الحامي رائد العمل النقابي في البلاد العربية والأفريقية.



واستعرض رئيس الجمهورية مطوّلا مسيرة الزعيم النقابي محمد علي الحامي الذي كان يتّقد وطنيّة وذكاء بالرغم من كل الصعوبات التي واجهها طوال حياته. فبإرادة ثابتة انتقل من حمّال في فندق الغلّة نتيجة للفقر ولشظف الحياة إلى مختصّ في الاقتصاد السياسي بعد أن تحصّل على شهادة عليا في هذا المجال.



وجاء في البلاغ ذاته، أنه ليس من قبيل الصدفة أن يكون الزعيم فرحات حشّاد أشار إلى الحامي بأنه أبو الحركة النقابيّة في تونس ومن زرع البذرة الأولى لهذه الحركة التي نمت وكبرت إذ كان غرسها بيد حكيم وأن أثر المرحوم محمد علي الجريء وتضحيته الكاملة مقرونان بما نُدين به من خالص وعميق اعترافنا بالجميل.



وتعرّض رئيس الجمهورية، في سياق حديثه عن نضال محمد علي الحامي، إلى بعث أول جمعية للتعاون الاقتصادي التي تم إنشاؤها خاصة في المجال التجاري لمقاومة ارتفاع الأسعار والتخفيض من تكاليف عيش العملة ورفع مقدّراتهم الشرائية، ولكن تحركت يومئذ الكارتلات وعملاء الاستعمار لإفشال هذا المشروع النبيل.