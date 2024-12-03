المنستير: البصمة الكربونية محور دورة تكوينية لمسؤولي الجودة والصحة في النزل من أجل تكريس السياحة المستدامة بالجهة

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نظمت اليوم بالمنستير جمعية فاعلون من أجل التنمية بالشراكة مع مجمع نزل المنستير والمندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير دورة تكوينية حول البصمة الكربونية لفائدة مسؤولي الجودة والصحة في النزل بالمنستير والحمامات وفق ما أفاد وكالة تونس أفريقيا للأنباء منسق مشروع بالجمعية محمد دمق .

وتهدف هذه الدورة على تدريب المشاركين فيها على كيفية احتساب البصمة الكربونية وكيفية الحصول على شهادة "ترافل لايف" وهي علامة يحصل عليها النزل الذي ينخرط في السياحة المسؤولة وينجز عدّة أنشطة ذات علاقة تخول له بعد عملية مراقبة الحصول على العلامة.

وأوضح الرئيس السابق لجمعية مواطنون فاعلون من أجل التنمية محمد أمين الصيادي ، أنّ النزل المنخرطة في هذا التمشي من شأنها أن تصبح نزلا صديقة للبيئة وبالتالي مؤسسات مستدامة قادرة على استقطاب سياح من نوعية خاصة فالعالم اتجه اليوم نحو السياحة البديلة ولابّد أن يكون السائح اليوم مسؤولا يحافظ على البيئة.

وأفاد أنّ نزل ايبرو ستار بالمنستير بلغ حاليا مرحلة صفر نفايات وعدّة نزل أخرى بالجهة بصدد الاشتغال على ذلك متوقعا أن تحقق بقية النزل نتائج مماثلة في ظرف سنتين خاصة بفضل الشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة.



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وأوضح لوات فواز بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير أنّ هذه الدورة التكوينية تتنزل ضمن سعي مجمع نزل المنستير الذي تطور عدد منخرطيه إلى 18 نزل مقابل 15 نزل عند التأسيس نحو تكريس السياحة المستدامة بالجهة.

وضبط مجمع النزل بالمنستير بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير خارطة طريق للوصول قبل بداية الموسم السياحي أي ماي المقبل في تثمين الفضلات وسيقع وضع دليل حول كيفية تثمين الفضلات العضوية في النزل على ذمة كل النزل وسيكون الدليل جاهزا خلال جانفى 2025 حسب فواز بن حليمة.

وبيّن أنّ هناك تجارب متفاوتة لدى النزل في الجهة في مجال فرز الفضلات وتثمينها ولابّد لها من الانفتاح على بعضها لتبادل التجارب والعمل معا من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لمجمع النزل بالمنستير من أجل تكريس السياحة المستدامة بالجهة.

وكانت جمعية فاعلون من أجل التنمية ومجمع نزل المنستير والمندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير نظموا بتاريخ 19 نوفمبر الفارط دورة تكوينية في التسميد وتثمين الفضلات العضوية بالفنادق" لفائدة مسؤولي الحدائق والصحة والجودة بالفنادق.