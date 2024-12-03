قفصة: تنظيم تظاهرة إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي والوطني للأشخاص ذوي الإعاقة

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احتضنت قاعة العروض بالمركب الثقافي إبن منظور بقفصة، اليوم الثلاثاء، تظاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي والوطني للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "القيادة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مستقبل شامل ومستدام"، وذلك بحضور عدد من الأطفال ذوي الإعاقة وعائلاتهم وبمشاركة مكونات من المجتمع المدني.

وأفادت المديرة الجهوية للشؤون الإجتماعية بقفصة، نبوية نايلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الإحتفال باليوم العالمي والوطني للأشخاص من ذوي الإعاقة يهدف إلى التأكيد على حرص اليونيسيف على التذكير بأهمية هذا اليوم وحقوق هذه الفئة، وعلى ضرورة تكريسها على أرض الواقع.

وأضافت أن هذه التظاهرة تضمّنت فقرات متنوعة وموسيقية وتنشيطية ومسرحية ركحية موجهة للأطفال ذوي الإعاقة، فضلا عن تكريم عدد من الأطفال من ذوي الإعاقة المتميزين في الادماج الإجتماعي والاقتصادي وآخرين مدرجين ضمن برنامج الدمج المدرسي.

وأوضحت أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت برامج خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة للاحاطة منها برنامج توفير آلات مساعدة على الادماج في المسار العادي للدراسة، وبرنامج توفير موارد رزق للأشخاص القادرين على العمل وتوفير دعم مالي لهم حسب مستواياتهم تصل قيمته 50 الف دينار، وذلك ضمن برنامج التمكين الإقتصادي والذي انتفع منه 17 شخصا من ذوي الإعاقة بولاية خلال هذه السنة.