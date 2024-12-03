مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يقرر تمديد فترة اختبارات نظام الفيديو الداعم

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قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تمديد فترة اختبارات نظام الفيديو الداعم (FVS)، باعتباره بديلا فعالا من حيث التكلفة لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وناقش المجلس، خلال اجتماعه في لندن برئاسة باتريك نيلسون الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، بقية الاختبارات الجارية، مثل تلك التي تهدف إلى الحد من إضاعة الوقت وتحسين سلوك المشاركين في اللعبة، وذلك بناء على الأفكار والمقترحات المطروحة خلال الاجتماع الأخير لكل من لجنة كرة القدم واللجنة الفنية، وهما لجنتان استشاريتان تابعتان لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقد تمت إحاطة أعضاء المجلس بالتقدم المحرز في اختبارين اثنين، يتعلق أولهما باحتفاظ حراس المرمى بالكرة لفترة طويلة للغاية، بينما يرتبط الثاني بجعل قائد الفريق هو اللاعب الوحيد المخول له الاقتراب من الحكم في حالات محددة، وذلك بهدف حماية حكام المباريات، كما تم إطلاع المجتمعين على المبادئ التوجيهية الإضافية الصادرة في جويلية 2024.

وأكد اجتماع الأعمال السنوي أهمية اتباع نهج تعاوني بين منظمي المنافسات واللاعبين والمسؤولين من أجل التقيد بهذه المبادئ التوجيهية، حيث تم تقديم عروض بشأن مواضيع أخرى، منها: الاختبارات المتعلقة بالإعلانات الموجهة للجمهور بعد مراجعة مطولة أو تحقق مطول عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، والتطورات المتعلقة بالتكنولوجيا شبه الآلية المخصصة لتحديد وضعيات التسلل، وتحري الفيفا بشأن وضع كاميرات على أجسام الحكام.



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كما أحاط الفيفا الحاضرين في اجتماع الأعمال السنوي بحملة "بادر بالتحري والحماية" للتوعية بالارتجاج، والتي تبناها عدد متزايد من الاتحادات الوطنية الأعضاء المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، إذ بادر أكثر من نصف الاتحادات الأعضاء الـ 211 بتنزيل مجموعات الأدوات المخصصة لتعزيز الوعي بارتجاج الدماغ، كما خصصت جميع الاتحادات القارية جلسات إحاطة طبية في هذا الصدد، علما أن اللاعبات المشاركات في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة بجمهورية الدومينيكان 2024 FIFA تلقين تدريبا فعالا في هذا الإطار.

و حدد اجتماع الأعمال السنوي نقاط جدول أعمال الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المقرر انعقاده في الأول من مارس 2025 في عاصمة أيرلندا الشمالية بلفاست.