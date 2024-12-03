سوسة: تسليم الدفعة الثالثة من اشعارات الموافقة الأولية لتمويل المشاريع ضمن برنامج "رائدات"

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انتظم، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية سوسة، موكب تسليم الدفعة الثالثة من إشعارات الموافقة الأولية لتمويل مشاريع لفائدة 10 منتفعات بالبرنامج الوطني لريادة الاعمال النسائية والاستثمار "رائدات"، وذلك بكلفة جملية بلغت 92 ألفا و856 دينارا.



وأوضح المكلف بشؤون المندوبية الجهوية للمرأة والاسرة والطفولة وكبار السن بسوسة، الطاهر العارم، في تصريح لوكالة "وات"، أن البرنامج الوطني لريادة الاعمال النسائية والاستثمار "رائدات"، الذي انطلق تنفيذه بداية من سنة 2022 بهدف دفع المبادرة الاقتصادية النسائية الخاصة، يندرج في إطار المساعي المتواصلة لمساعدة النساء على تمويل وبعث مشاريع صغرى ومرافقتها للمحافظة على موارد رزقها.

وأضاف أن 191 مشروعا نسائيا تم تمويله وانجازه في اطار البرنامج الوطني لريادة الاعمال النسائية والاستثمار "رائدات" بولاية سوسة منذ بعث البرنامج بقيمة مالية فاقت 638ر2 مليون دينار، مشيرا إلى أن عدد آخر من المنتفعات يستكملن حاليا إجراءات الحصول على الموافقة على التمويل.



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ودعا والي سوسة سفيان التنفوري، الذي اشرف على موكب تسليم الاشعارات المنتفعات، الى المحافظة على مشاريعهن وتنميتها وتطويرها، مشددا على أهمية ان يشمل البرنامج جميع معتمديات الولاية ولا سيما معتمدية سيدي الهاني باعتبارها من بين المعتمديات الأقل تنمية.