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هيئة الانتخابات تتدارس منظومة السلامة والمراقبة لمختلف مقرات الهيئة

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Bookmark article    Publié le Mardi 03 Decembre 2024 - 23:05 قراءة: 0 د, 34 ث
      
انتظمت اليوم الثلاثاء بالمقرالمركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات جلسة عمل خصصت لاستعراض وضعية منظومة السلامة والمراقبة الحالية لمختلف مقرات الهيئة على المستويين المركزي والجهوي.

وجاء في بلاغ اصدرته هيئة الانتخابات انه تم في هذه الجلسة، تقديم مقترحات بهدف تطوير منظومة السلامة والمراقبة بما يضمن تحسين سلامة الاعوان ومقرات الهيئة

...

و اكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر الذي اشرف على الجلسة على أهمية مسألة السلامة الخاصة بمقرات وأعوان الهيئة وضرورة ايلاء عناية خاصة بتطوير هذه المنظومة والاستفادة من الوسائل الحديثة لضمان السلامة القصوى لمقرات الهيئة و تكوين الاعوان على اجراءات السلامة.
و تم في ختام هذه الجلسة اتخاذ عدد من التوصيات سيتولى مجلس الهيئة متابعة تنفيذها خلال اجتماعات اسبوعية ستخصص لموضوع منظومة السلامة الخاصة بالهيئة.


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