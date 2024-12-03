الدورة الرابعة من مهرجان حكواتي المدينة من 6 إلى 8 ديسمبر

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يستقبل مسرح السنديانة بالمدينة العتيق تونس من 6 إلى 8 ديسمبر الجاري فعاليات مهرجان حكواتي المدينة في دورته الرابعة.



وسيكون جمهور المهرجان في يومه الأول على موعد مع "حكايات أندلسية" للحكواتي والصحفي حاتم بوريال وفي اليوم الثاني مع عرض بعنوان "كيد النسا" للمؤرخ والحكواتي عبد الستار عمامو وفي اليوم الأخير مع عرض "حكايات العم قاسم" الخاص بالأطفال ويُقدمه الحكواتي بلقاسم بالحاج علي.

وفضلا عم عروض الحكواتي، تضم هذه الدورة في برنامجها ثلاثة عروض موسيقية وهي عرض "دالي شبيل" للفنان محمد علي شبيل وعرض "نغمات" للفنانة محرزية الطويل بالإضافة إلى عرض موسيقي للأطفال بعنوان "ما أحلى الطفولة" يقدمه المايسترو هارون القروي وتُقدم تباعا على مدى أيام المهرجان.



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كما تتضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الحكواتي ورشة خاصة بالأطفال بعنوان "ايجا نحكيلك" تؤمنها الحكواتيتة رائدة القرمازي.

