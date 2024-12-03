تهيئة وحدة العناية المركزة لقسم القلب بالمستشفى الجهوي بباجة

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استكملت وزارة الصحة تهيئة وتجهيز وحدة العناية المركّزة لقسم القلب بالمستشفى الجهوي بباجة، وذلك في إطار تعزيز خدمات الصحة المتخصصة وتقريبها من المواطنين، حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.





وكشفت وزارة الصحة، أن التجهيزات التي دخلت حيز التنفيذ شملت بالخصوص 8 أسرّة إنعاش وأجهزة مراقبة الضغط والنبض وأجهزة تصوير بالصدى وتجهيزات تخطيط القلب فضلا عن معدّات مراقبة عن بعد.



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وأضافت الوزارة أن أشغال التطوير تضمّنت أيضا توسعة شاملة وتوفير تجهيزات حديثة للمستشفى، بما يعكس الالتزام بتحسين البنية التحتية وتعزيز خدمات الخط الثاني.



ولفتت الى أن وحدة العناية المركّزة لقسم القلب بالمستشفى الجهوي بباجة تكتسي أهمية بالغة خاصة من حيث توفير رعاية صحية متخصصة بجودة عالية وتقليل عبء التنقل للمرضى إلى مستشفيات أخرى.



وشدّدت على أن هذا الاجراء يهدف بالخصوص الى تعزيز قدرات المستشفى الجهوي بباجة لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الطبية مؤكدة توفر العيادات الطبية المختصة بهذا المستشفى طيلة أيام الأسبوع.