زغوان: رفع 219 مخالفة اقتصادية خلال تنفيذ بـ1290زيارة تفقد خلال شهر نوفمبر المنقضي (الإدارة الجهوية للتجارة)

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قامت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية زغوان، خلال شهر نوفمبر المنقضي، بـ1290 زيارة تفقد من أجل التصدي للممارسات التجارية الملتوية ومقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار بطرق غير قانونية، أسفرت عن رفع 219 مخالفة اقتصادية أغلبها من أجل عدم إشهار الأسعار والترفيع فيها والغش في آلات الوزن.



وأفادت المتفقد المركزي بالإدارة الجهوية للتجارة سلوى حمدي لصحفي "وات" أن عمليات المراقبة التي تمت ضمن حملات مشتركة بالطرقات والفضاءات والمحلات التجارية، أفضت أيضا إلى حجز 6ر2 اطنان من المواد المدعمة منها 4ر1 طن من العجين الغذائي غير صالحة للاستهلاك، وقد تكفلت مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بإتلافها، و660 كيلوغراما من مادتي السميد والفرينة، و203 كيلوغرامات من السكر و327 لترا من الزيت من أجل إخفاء بضاعة، و72 علبة حليب و666 علبة سجائر بسبب مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به .

وأضافت حمدي أن فرق المراقبة، تمكنت في نفس الفترة، من حجز 818 كيلوغراما من مادة البطاطا من أجل عدم الاستظهار بفواتير الشراء، وقد تم ضخها بالسوق وفق الإجراءات والتراتيب المعمول بها في مثل هذه الحالة ، كما قامت بحجز صوري لحشايا بقيمة 45 ألف دينار، وذلك من أجل ممارسة أنشطة تجارية بأساليب ملتوية.