كميّات الأمطار بعدد من مناطق البلاد خلال 24 ساعة المنقضية

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سجلت محطّات الرصد الجوّي نزول كميّات متفاوتة من الأمطار خلال الساعات 24 الأخيرة (من السابعة من صباح أمس الإثنين إلى السابعة من صباح الثلاثاء)، في عدد من مناطق البلاد. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.



//ولاية زغوان// بئر مشارقة 4 / الزريبة 2 / سد وادي الرمل 2 / زغوان 4 /





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//ولاية أريانة// روّاد 3 / سيدي ثابت 2 / شرفش 5 / أريانة 4 / قلعة الأندلس 2 /



//ولاية بن عروس// بومهل 5 / فوشانة 7 / مقرين 8 / مرناق 8 / رادس 10 / الخليدية 6 / بن عروس 3 / حمام الأنف 6 / المحمدية 5 /



//ولاية صفاقس// صفاقس المدينة 1 / صفاقس المطار 1 / الغرابة 1 /



//ولاية تونس// تونس قرطاج 3 / سيدي بوسعيد 5 /



//ولاية باجة// عمدون 2 / سد كسّاب 4 / محطّة وادي الزرقاء 1 / باجة المحطّة 4 / نفزة 21 /



//ولاية جندوبة// طبرقة 8 / عين دراهم 3 / بني مطير 1 /



//ولايو منوبة// المرناقية طبربة 7 / شواط 1 / الجديدة 1 / البطان 5 / برج العامري 8 / منوبة 6 /



//ولاية نابل// قرمبالية 1 / الحمامات 2 / دار شعبان 1 / حمام الغزاز 5 / بني خلاّد 1 / تاكلسة 18 / سليمان 2 / منزل بوزلفة 1 / قليبية 4 / نابل 1 /



//ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 13 / غزالة 8 / العزيب 8 / أوتيك 5 / سونين 1 / ماطر 14 / تينجة 7 / رأس الجبل 1 / العالية 6 / غار الملح 1 / جومين 4 / سجنان 2 / بنزرت 5 /