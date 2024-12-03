سيدي بوزيد: عدد من أهالي منطقة الصداقية من معتمدية سيدي بوزيد الغربية يطالبون بإعادة صيانة فروع مياه النشر بالجهة

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طالب عدد من أهالي منطقة الصداقية من معتمدية سيدي بوزيد الغربية من ولاية سيدي بوزيد، الجهات المعنية وخاصة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بالتدخل لإعادة صيانة فروع مياه النشر على وادي الفكة الزعافرية.



وقال المحتجون أن هذه الفروع التي وقع إنشاؤها سنة 1984على وادي الفكة القادم من الجزائر، وقع إهمالها وتعرضت للتخريب مع مرور السنوات، حيث لم تتم صيانتها سوى مرتين خلال 40 سنة، مما جعل المتساكنين عرضة لمخاطر الفيضانات التي طالت منازلهم وزراعتهم.

وبين احد المتساكنين (منجي صغروني) في تصريح لصحفي "وات" أن منطقة الصداقية، التي تعد من أقدم المناطق السقوية بولاية سيدي بوزيد والمعروفة بتنوع زراعتها سواء الورقية او الخضر والحبوب، تعرضت في مناسبتين (سنتي 2012 و2018) إلى فيضانات على مستوى وادي الفكة، تسببت في خسائر تراوحت نسبتها بين 70 و100 بالمائة، وذلك بسبب إهمال فروع مياه النشر التي تحولت "من نعمة إلى نقمة" للمزارعين، وفق تعبيره.



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وبدوره، ذكر رئيس اتحاد النقابات الزراعية محمد المنصف حمدوني في تصريح لصحفي "وات"، ان مطالب أهالي الصداقية وتشكياتهم من الحالة التي أصبحت عليها الفروع واندثار العديد منها، قوبلت بالرفض والتهميش ولم يقع النظر فيها بالرغم من المراسلات المتكررة منذ سنة 2011، وأصبح نشاط هذه المنطقة السقوية التي تعد حوالي 3 آلاف فلاح مهددا في وجوده.