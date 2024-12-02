وزير الخارجية يجري سلسلة من اللقاءات الثنائية في القاهرة

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بمناسبة مشاركته في "المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة" الذي عُقد اليوم الاثنين بالقاهرة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية ورؤساء وفود كلّ من مصر والكويت وإيطاليا والدنمارك وفرنسا واليابان وهولندا.



وتمّ خلال هذه اللقاءات التأكيد على الطابع المتميّز للعلاقات بين تونس وهذه الدول، وسبل دعمها وتطويرها في شتّى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.





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وشدّد الوزير على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع هذه الدول في أفق الاستحقاقات الثنائية القادمة، تكريسا للرغبة المشتركة للارتقاء بعلاقات التعاون معها لاسيما في ميادين الاستثمار والتبادل التجاري والطاقات المتجددة والتعاون العلمي والجامعي.