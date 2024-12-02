تنظيم دورة تكوينية في الحماية القانونية للمراة تحت شعار "في الوقاية حماية "

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نظمت التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المراة، ظهر اليوم الاثنين، باحد الفضاءات الترفيهية بمدينة قبلي، دورة تكوينية في الحماية القانونية للمراة تحت شعار "في الوقاية حماية " وذلك في اطار انطلاق الحملة الوطنية 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المراة، وفق رئيسة مصلحة الاسرة والمراة بالمندوبية الجهوية للاسرة والمراة والطفولة وكبار السن بسمة مصباحي

واوضحت مصباحي ان هذه الدورة التكوينية، موجهة لاعضاء التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المراة، وهي تتمحور بالاساس حول القانون الاساسي عدد58 لسنة 2017، وذلك بهدف نشر ثقافة تطبيقه والتدابير المتخذة من اجل حماية المراة، واشارت الى تواصل التظاهرات في اطار الحملة الوطنية، عبر تنظيم سلسلة من الايام التحسيسية حول مناهضة العنف ضد المراة بمختلف مناطق الولاية، فضلا عن تنظيم ايام تكوينية حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر

ومن ناحيته، اكد الاستاذ بالمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس والمكون بهذه الدورة حبيب بلحاج، ان القانون عدد 58 لسنة 2017، يهدف الى تدعيم حقوق المراة، واشار الى انه قد ركز خلال الدورة على التعريف باهمية هذا القانون من الناحية التطبيقية مقارنة بقوانين سابقة خاصة وانه قانون متميز ويحمل العديد من الحقوق الاضافية للمراة التونسية

واضاف انه تم الوقوف خلال هذه الدورة التكوينية على انواع العنف المرتكب ضد المراة واهمية هذا القانون من الناحية الاحصائية، فضلا عن نظام العقوبات والاجراءات المتبعة بالنسبة للمراة لتتمكن من مزيد معرفة هذا القانون الذي يخول لها الدفاع عن حقوقها بطريقة واعية وحرة.