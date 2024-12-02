زغوان: انطلاق أولى عمليات التكوين لتلبية حاجيات المؤسسات الصناعية من اليد العاملة المختصة (المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل)

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انطلقت نهاية الأسبوع المنقضي، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتكوين التكميلي لفائدة المؤسسات الاقتصادية، أولى عمليات التكوين التكميلي لتلبية حاجيات المؤسسات الصناعية بولاية زغوان من اليد العاملة المختصة.



وذكر المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل عادل الخليفي لـصحفي "وات" في هذا السياق، أن اللجنة الجهوية للتكوين التكميلي، عقدت أول جلسة في هذا الاتجاه، تم خلالها النظر في حاجيات المؤسسات من اليد العاملة المختصة، وافقت إثرها على تمكين مؤسسة ناشطة في قطاع النسيج من الانتفاع بالتكوين التكميلي لفائدة 15 باحثا عن شغل، مع انتفاع المتكونين بأحقية الإدماج بالمؤسسة بمقتضى عقد شغل مع المؤسسة المنتفعة، واشار إلى أن الصندوق الوطني للتشغيل خصص الإعتمادات اللازمة للقيام بعمليات التكوين.





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وأبرز أن اللجنة الجهوية للتكوين التكميلي، ستتولى النظر خلال الأيام القادمة في كافة الطلبات الواردة عليها من طرف المؤسسات الراغبة في الانخراط في هذا البرنامج، مع تحديد نوعية التكوين وحاجياتها من اليد العاملة، ولفت إلى أن هذه الآلية ستساعد على تلبية حاجيات المؤسسات من الكفاءات والمهارات وخلق مواطن شغل إضافية لفائدة العاطلين عن العمل، مع الإشارة إلى أن عدد المؤسسات الصناعية المنتصبة بالجهة يقارب 300 مؤسسة موزعة على 10 مناطق صناعية تشغل حوالي 31 ألف عامل