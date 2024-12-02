الغرفة الوطنية للحلاقة تدعو السلطات الى تكثيف حملات المراقبة على محلات الحلاقة العشوائية وتدقيق الشهائد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674df9676b7734.58515841_pigqlojemhfnk.jpg width=100 align=left border=0>

دعت الغرفة الوطنية للحلاقة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، السلط المتدخلة في القطاع الى تكثيف حملات المراقبة على المحلات العشوائية والتدقيق في الشهائد.



وصدرت دعوة الغرفة عقب اجتماع طارئ، عقد الاثنين باشراف نائب رئيس الغرفة عماد بوحوش وبحضور عدد من رؤساء الغرف الجهوية والمحلية للحلاقة.





...



ودعا الحاضرون في الاجتماع الى ضرورة تكاتف جهود كل المهنيين من أجل التصدي للترويج الى استخدام بعض المواد والمنتوجات الخاصة بطلاء الأظافر ومنتوجات فرد الشعروفق بلاغ صادر الاثنين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.



واشاروا الى ان هذه المواد لها انعكاس على صحة المستهلك والمهني على حد سواء مما يتطلب التقيّد بخدمات الحلاقة بقاعات معترف بها لأنها تتزوّد بمسلتزماتها من مزوّدين طبقا للمعايير القانونية وخاضعة للرقابة.



وتطرق الحاضرون الى مسالة شهادة المهارة التي لا تخول للمتربص، بعد تلقيه تكوين يدوم بين 6 و7 أشهر وحصوله على شهادة معين حلاق أو مساعد حلاق، فتح قاعة حلاقة الا بعد المشاركة في دورة تكوينية أخرى.



وأشاروا في السياق ذاته الى ان الشهادة تخص المتربصين ذوي مستوى تعليمي 9 أساسي .



