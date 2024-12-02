قرقنة تحافظ على تراثها الغذائي والثقافي

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من اجل الحفاظ على التراث المادي واللامادي لجزر قرقنة، شاركت جمعيات من بني خداش و جربة (ولاية مدنين) اضافة الى توزر وصفاقس في قافلة "طريق فن الطهو"، التي انطلقت يوم 29 نوفمبر 2024 وتواصلت الى 1 من ديسمبر ببادرة من جمعية "تواصل الاجيال" بصفاقس وشبكات جمعيات طريق الطهو بتونس.



وشارك في هذ التظاهرة، التي انتظمت في اطار الدورة الثانية من مهرجان "طريق فن طهو القرنيط"، عدد من مكوّنات المجتمع المدني ومهنيي قطاع السياحة اضافة الى صيادين وحرفيين بهدف الحفاظ على العادات المحلية وتطويرها.

