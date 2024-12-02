المؤسسات المالية على درب ازالة الكربون

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نظم المجلس البنكي والمالي ووزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة التنموي مؤخرا الورشة الثانية بشأن تعزيز القدرات بعنوان "البصمة الكربونية وازالة الكربون للمؤسسات المالية".



وشارك في الورشة مجموعة من الفاعلين في القطاع البنكي والمالي بالاساس ممثلين عن الوزارات والمؤسسات اللبنكية وشركات التامين ...





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وتلقى المشاركون تدريبا حول دور حساب البصمة الكربونية لدى المؤسسات المالية والذي يمثل خطوة اساسية في سبيل فهم الكربون وبالتالي التقليص من اثاره على البيئة.



والبصمة الكربونية هي إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي يتسبب فيها بشكل مباشر وغير مباشر فرد أو منظمة أو حدث أو منتج ، و يتم قيسها خلال جمع الانبعاثات الناتجة عن كل مرحلة من مراحل عمر المنتج أو الخدمة (إنتاج المواد، والتصنيع، والاستخدام، ونهاية العمر الافتراضي).