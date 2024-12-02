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تنظيم هاكاتون الشباب من اجل المياه من 25 الى 28 فيفري 2025 بالمغرب

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Decembre 2024 - 21:09 قراءة: 0 د, 34 ث
      
ينتظم هاكاتون المياه لشباب البحر الأبيض المتوسط المبتكرين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، من 25 الى 28 نوفمر 2025 بهدف تطوير حلول بديلة تحويلية تعالج التحديات والفرص، التي يوفرها الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE).

وسيركز الحدث لمدة ثلاثة أيام على إيجاد حلول مستديمة تضمن تأثيرات اجتماعية وبيئية دائمة. وتتعلق المسابقة بتصميم حلول للقضايا الملحة المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية. وسيتم اختيار الحلول الثلاثة الاكثر وعدا في اليوم الاخير من المسابقة وستتلقى الدعم الفني والمالي.

...

وسيحصل الفريق الفائز بالمركز الاول على 3000 أورو فيما سيحصل الفائزان بالمركزين الثاني والثالث على 1000 أورو لكل منهما اضافة الى تلقي مرافقة مستمرة لصقل توسيع نطاق حلولها مما يضمن لها تاثيرا مستداما.


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