تدخلات صندوق مقاومة التلوّث ستشمل الإقتصاد الأخضر والأزرق والدائري

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وصادق ستشمل تدخلات صندوق مقاومة التلوّث، مستقبلا، الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري بموجب الفصل 58 من مشروع قانون المالية لسنة 2025.



وقد صادق مجلس نوّاب الشعب يوم 28 نوفمبر 2024 على هذا الفصل بموافقة 89 نائب واعتراض 24 نائب واحتفاظ 5 آخرين، وذلك في إطار الجلسات العامّة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.





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ويقرّ الفصل المصادق عليه إرساء خط قرض على المديين المتوسط والطويل بشروط لفائدة الباعثين الشباب والمؤسسات لأجل تمويل وإحداث وتطوير مشاريع في مجالات الإقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.



وسيتم تخصيص اعتمادات بقيمة 20 مليون دينار على موارد "صندوق مقاومة التلوّث" لفائدة هذا الخط، الّذي سيتم تعهده من قبل البنوك في إطار اتفاقات أبرمت مع وزارتي المالية والبيئة.



ويعد صندوق مقاومة التل,ذث صندوق خاص على الخزينة أحدث بموجب القانون عدد 92/122 ىالمؤرّخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلّق بقانون المالية للتصرّف لسنة 1993.



ويضطلع الصندوق، أساسا، بتشجيع المؤسّسات لإنجاز المشاريع الرامية حماية البيئة ومقاومة التلوّث، التّي تتسبب فيها نشاطات هذه المؤسّسات أو لتشجيعها على إارساء مشاريع تأهيل وتحسين الأداء تطهير تجهيزات مقاومة التلوّث الموجودة.

