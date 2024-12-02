سيدي بوزيد: تسجيل 170 مخالفة صحية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid2.jpg width=100 align=left border=0>

قامت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، خلال شهر نوفمبر الماضي، ب1248 زيارة تفقدية، تم خلالها رفع 170 مخالفة صحية واقتراح غلق لمطعم ومخبزة لعدم احترام شروط السلامة الصحية، وذلك حسب ما أعلنت عنه الإدارة في صفحتها الرسمية.



وأشارت الى انه تم حجز اكثر من 122 كلغ من لحوم دواجن والأسماك واللحوم حمراء واكثر من 16 كلغ من الأجبان و93 كلغ من الأكلات الجاهزة المجمدة ومنتجات غذائية مختلفة وايضا 114 كيسا من البطاطا المقلية "الشيبس" و1581 قطعة من المرطبات "كايك" وشكلاطة و453 علبة ياغورت وقشدة و185 علبة كريمة شكلاطة غير صالحة للاستهلاك.

وذكرت انه تم خلال شهر نوفمبر، القيام بحملات مراقبة في كافة الأسواق الأسبوعية، حيث تمت مراقبة جودة وسلامة الأغذية المعروضة للعموم وحملات تحسيسية لفائدة عدد من الفلاحين وأصحاب المعاصر لتأمين صابة الزيتون وانتاج زيت زيتون ذو جودة عالية ومطابق للمواصفات الدولية، بالإضافة الى المراقبة الفنية عند التصدير لكميات من المنتجات الفلاحية والقيام بحملات مراقبة الجودة والسلامة الصحية للحليب من الفلاح الى المنتج والقيام بحملات مراقبة للمطاعم المدرسية والجامعية والتكوينية وذات الصبغة الاجتماعية لضمان أكلة صحية وآمنة.



...



وفي إطار البرنامج الجهوي للحملات التوعوية والتثقيفية حول المخاطر المرتبطة بالأغذية والوقاية منها بالوسط المدرسي وتعزيز السلوك الصحي السليم لدى التلاميذ، قام فريق من الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، بتكثيف حملات المراقبة في مجال حفظ الصحة والسلامة الغذائية، لضمان أغذية صحية وآمنة، وعاين فريق المراقبة مياه شرب غير صحية وغير آمنة معدة للشرب والطهي بالوسط المدرسي الريفي، وتم اخذ 6 عينات مي مياه الشرب قصد تحليلها.