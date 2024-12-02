Babnet

هيئة الانتخابات:  المصادقة  على قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6447fb72bcf1e5.74154640_kqoeifghlnjpm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Decembre 2024 - 15:56 قراءة: 0 د, 34 ث
      
صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أثناء اجتماعه اليوم الاثنين بمقر الهيئة، على قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للثلاثة أشهر القادمة والتي تم تنظيمها أمس الأحد بجميع ولايات الجمهورية التونسية، وفق بلاغ أصدرته الهيئة.

وقام رئيس الهيئة بالتوقيع على القرار الخاص بنتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على المجالس المحلية والجهوية وأذن بإحالته للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي للهيئة.

...

كما تضمن الاجتماع متابعة المخطط الاستراتيجي للهيئة حيث قدم المدير التنفيذي للهيئة رضا الميساوي عرضا حول التقدم الحاصل في انجاز البرامج المقررة ضمن هذا المخطط، واستعرض عدد من المديرين المركزيين ورؤساء المصالح المعنية بالهيئة التقدم الحاصل في انجاز المشاريع المقررة من قبل مجلس الهيئة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298510


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 16:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*