هيئة الانتخابات:  المصادقة  على قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية

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صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أثناء اجتماعه اليوم الاثنين بمقر الهيئة، على قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للثلاثة أشهر القادمة والتي تم تنظيمها أمس الأحد بجميع ولايات الجمهورية التونسية، وفق بلاغ أصدرته الهيئة.



وقام رئيس الهيئة بالتوقيع على القرار الخاص بنتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على المجالس المحلية والجهوية وأذن بإحالته للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي للهيئة.





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كما تضمن الاجتماع متابعة المخطط الاستراتيجي للهيئة حيث قدم المدير التنفيذي للهيئة رضا الميساوي عرضا حول التقدم الحاصل في انجاز البرامج المقررة ضمن هذا المخطط، واستعرض عدد من المديرين المركزيين ورؤساء المصالح المعنية بالهيئة التقدم الحاصل في انجاز المشاريع المقررة من قبل مجلس الهيئة.