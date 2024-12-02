بنزرت: إجراءات جهوية عاجلة لتسريع انجاز بقية اشغال معهد الجلاء ببنزرت الجنوبية المعطل

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سيتم عقد جلسة عمل قطاعية عاجلة بمقر ولاية بنزرت بحضور ممثلي مختلف المصالح الإدارية والفنية الجهوية والمحلية لوضع روزنامة واضحة المعالم لتسريع انجاز بقية اشغال معهد الجلاء ببنزرت الجنوبية حتى تستكمل جميع عناصر صفقة المعهد ويقع تجاوز مختلف الإشكاليات السابقة التي عطلت عملية الإنجاز، وفق والي الجهة سالم بن يعقوب.



وابرز الوالي خلال زيارة ميدانية غير معلنة اداها اليوم الاثنين لحضيرة الاشغال، ما وصفها بالأهمية التربوية والاجتماعية والحضارية للفضاء التربوي الجديد في مزيد تعزيز المنصة اللوجستية التربوية بكامل الولاية، سيما بالنسبة لمنطقة مترامية الأطراف وذات كثافة سكانية وزخم اجتماعي ومكانة تنموية هامة بمثل معتمدية بنزرت الجنوبية.

يشار الى ان الكلفة المالية للمشروع توازي 9 مليون دينار، وقد بلغت نسبة تقدم الاشغال حوالي 45 بالمائة قبل ان يتم فسخ الصفقة بعد تلدد المقاول المكلف وعدم ايفائه بالتزاماته المدرجة ضمن كراس شروط المشروع.