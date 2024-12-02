Babnet

بطولة ايطاليا - التونسي انس حاج محمود هداف مع بارما ضد لاتسيو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674d6dfa6de4d3.57563279_kginpjolqhfem.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Decembre 2024 - 09:14 قراءة: 0 د, 35 ث
      
سجل الدولي التونسي انس حاج محمود هدفا في فوز فريقه بارما على ضيفه لاتسيو 3-1 امس الاحد لحساب الجولة الرابعة عشرة لبطولة ايطاليا لكرة القدم.
وضاعف انس حاج محمود النتيجة لبارما في الدقيقة 53 مسجلا هدفه الاول في البطولة الايطالية لهذا الموسم.
وكان انس حاج محمود (19 عاما) التحق باكاديمية بارما سنة 2021 بعد ان تلقى تكوينه الاول في نادي كييفو فيرونا.

...

ويحتل بارما المركز الحادي عشر في البطولة الايطالية برصيد 15 نقطة بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 28 نقطة في المركز الخامس.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298493


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 10:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*