بطولة ايطاليا - التونسي انس حاج محمود هداف مع بارما ضد لاتسيو

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سجل الدولي التونسي انس حاج محمود هدفا في فوز فريقه بارما على ضيفه لاتسيو 3-1 امس الاحد لحساب الجولة الرابعة عشرة لبطولة ايطاليا لكرة القدم.

وضاعف انس حاج محمود النتيجة لبارما في الدقيقة 53 مسجلا هدفه الاول في البطولة الايطالية لهذا الموسم.

وكان انس حاج محمود (19 عاما) التحق باكاديمية بارما سنة 2021 بعد ان تلقى تكوينه الاول في نادي كييفو فيرونا.





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ويحتل بارما المركز الحادي عشر في البطولة الايطالية برصيد 15 نقطة بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 28 نقطة في المركز الخامس.

𝐑𝐄𝐄𝐓𝐓𝐓𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 🔥🇹🇳



Anas Haj Mohamed se distingue en inscrivant un formidable but, son premier en professionnel. 👏#SerieA #ParmaLazio pic.twitter.com/J6s07nQaDt — ETTACHKILA (@EttachkilaTN) December 1, 2024 ويحتل بارما المركز الحادي عشر في البطولة الايطالية برصيد 15 نقطة بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 28 نقطة في المركز الخامس.