كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي يتفقد تقدم انجاز المحطّة الفولطاضوئية بالقيروان

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شكل تفقد تقدم إنجاز محطة إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالقيروان، محور زيارة كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، الأحد.



ويعد مشروع محطّة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة الفولطاضوئية بالقيروان، الأوّل من بين دفعة المشاريع الخاصّة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية ميغاواط، الذّي تمّت المصادقة عليها في إطار نظام اللزمات بخمسة ولايات. ويتعلّق الأمر بالقيروان (100 ميغاواط) وتطاوين (200 ميغاواط) وتوزر (50 ميغاواط) وسيدي بوزيد (50ميغاواط) وقفصة ( 100ميغاواط ).





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والجدير بالذكر أنّه إنطلقت بعد أشغال الهندسة المدنية الخاصّة بمشروع محطّة القيروان وتم جلب المعدات الخاصة به، وفق بلاغ أصدرته وزارة الصناعة.



وكان كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي خلال زيارته لموقع المشروع مرفوقا، إلى جانب الإطارات الجهوية، بممثلين عن الشركة المشرفة على المشروع "AMEA Power" وممثلين عن الشركة الصينية المسؤولة على انجاز المشروع "China Energy".



وفي كلمته، أكد شوشان على أهمية هذا المشروع بقدرة مركزة ب100 ميغاواط ومساهمته في التخفيض من كلفة الطاقة والانخراط في الأهداف الوطنية لتسريع الانتقال الطاقي مشددا على ضرورة الالتزام بالرزنامة التي تم عرضها لاستكمال هذا المشروع في آجاله.



من جانبها، اكدت مديرة الصحة والسلامة والبيئة بشركة "AMEA Power"، دنيا الماجري، على أهمية المسؤولية المجتمعية للمشروع معلنة عزم الشركة على انجاز مشاريع تنموية لصالح المناطق المجاورة على غرار تركيز لاقطات شمسية للمدارس ومراكز الصحة الأساسية إلى جانب شراء معدات طبية وتوفير كمية من الأعلاف الفلاحي للمنطقة.