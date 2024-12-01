البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة الثانية عشرة) النتائج الكاملة

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في ما يلي النتائج الكاملة والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم الاحد :



الاحد 1 ديسمبر 2024

قاعة قرمبالية



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الدالية الرياضية بقرمبالية - شبيبة المنازه 98-88

قاعة خواجة بالمهدية

نادي كرة السلة بالمهدية - النادي الافريقي 50-96

القاعة الاولمبية بسوسة

النجم الساحلي - اتحاد الانصار 71-63



السبت 30 نوفمبر 2024

قاعة توفيق بوهيمة برادس

النجم الرادسي - شبيبة القيروان 54-84

قاعة مزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري - نجم حلق الوادى 92-56



الترتيب

شبيبة القيروان 22 12

الاتحاد المنستيري 22 12

النادي الافريقي 22 12

النجم الساحلي 21 12

الدالية الرياضية بقرمبالية 18 12

اتحاد الانصار 17 12

نجم حلق الوادى 16 12

شبيبة المنازه 15 12

نادي كرة السلة بالمهدية 14 12

النجم الرادسي 13 12

