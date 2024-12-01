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يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 مفتتح شهر جمادى الثانية لسنة 1446 هجري

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Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Decembre 2024 - 19:42 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أعلن مفتي الجمهورية التونسية في بلاغ رسمي أن يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 يُعتبر متممًا لشهر جمادى الأولى لسنة 1446 هجري. وبهذا، سيكون يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 مفتتح شهر جمادى الثانية 1446 هجري.

ووفقًا لما ورد في البلاغ، فقد تعذرت رؤية هلال شهر جمادى الثانية مساء يوم الأحد 1 ديسمبر 2024 بعد غروب الشمس. بناءً على ذلك، تم الإعلان عن إتمام الشهر الهجري السابق ثلاثين يومًا.


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