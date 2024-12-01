يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 مفتتح شهر جمادى الثانية لسنة 1446 هجري
أعلن مفتي الجمهورية التونسية في بلاغ رسمي أن يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 يُعتبر متممًا لشهر جمادى الأولى لسنة 1446 هجري. وبهذا، سيكون يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 مفتتح شهر جمادى الثانية 1446 هجري.
ووفقًا لما ورد في البلاغ، فقد تعذرت رؤية هلال شهر جمادى الثانية مساء يوم الأحد 1 ديسمبر 2024 بعد غروب الشمس. بناءً على ذلك، تم الإعلان عن إتمام الشهر الهجري السابق ثلاثين يومًا.
ووفقًا لما ورد في البلاغ، فقد تعذرت رؤية هلال شهر جمادى الثانية مساء يوم الأحد 1 ديسمبر 2024 بعد غروب الشمس. بناءً على ذلك، تم الإعلان عن إتمام الشهر الهجري السابق ثلاثين يومًا.
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